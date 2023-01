La memoria difensiva della Juve | ' Nessun elemento nuovo | già prosciolti'

Calcio e Finanza

La Juventus ha depositato la suaalla Corte federale d'appello. Il club bianconero confida che la richiesta della Procura Figc di riaprire il procedimento sulle cosiddette plusvalenze, dopo il proscioglimento in ...Alla vigilia dell'udienza la Juve ha depositato unacon posizioni già espresse: "Confidiamo che il ricorso per revocazione sia dichiarato inammissibile o comunque respinto". "Gli ... Juve, depositata memoria difensiva contro Procura FIGC La Juventus ha un deficit abbastanza rilevante e quindi bisogna intervenire su questo“ ha dichiarato Moggi. Di queste plusvalenze mi intendo piuttosto bene, di quelle fittizie, senza scambi di soldi, ...La Corte d’Appello della Figc deve decidere se è corretto riaprire il processo alla luce delle carte inviate dalla procura di Torino e, se sì, quali sanzioni adottare. La Juventus ha depositato una me ...