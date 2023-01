"La mafia oggi è meno eclatante ma più pervasiva". L'allerta di Piantedosi

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il ministro dell'Interno smentisce trattative con Matteo Messina Denaro: "Non sapevo dell'imminente cattura". Poi sulle intercettazioni: "Sono importanti, sicuramente per i reati di terrorismo ee per tutto ciò che può portare a indagini su reati importanti"

... poi lo stesso ha fatto marcia indietro eparla di una visione panmafiosa. Che vuol dire! In realtà ce l'aveva con Scarpinato e Cafiero De Raho che secondo lui vedono ladappertutto'. L'...Il Guardasigilli Carlo Nordio tienela sua relazione alla Camera, in cui annuncia che la ... lae ovviamente quei reati che sono, per così dire, satelliti nei confronti di questi due ... Messina Denaro, Schifani: “Non esistono latitanti a vita, oggi la mafia è mutata” Il ministro dell'Interno smentisce trattative con Matteo Messina Denaro: "Non sapevo dell'imminente cattura". Poi sulle intercettazioni: "Sono importanti, sicuramente per i reati di terrorismo e mafia ...ROMA (ITALPRESS) – “Matteo Messina Denaro probabilmente un pò di mancanza di cautela l’ha avuta. La connivenza che sta emergendo è un pò una storia ricorrente per i latitanti di mafia, tutto questo è ...