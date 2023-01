La Juventus e le plusvalenze | sentenza shock | -15 punti in classifica

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Stangata della Corte federale allaper il caso. I bianconeri perdono 15in. La procura federale aveva richiesto una penalizzazione di ‘solo’ 9. La Corte, scrive l’Ansa, ha anche inflitto sanzioni ai dirigenti bianconeri superiori alle richieste dei procuratori. Da sinistra, Fabio Paratici, Pavel Nedved e Andrea Agnelli. Foto AnsaLa Corte federale ha accolto l’istanza per revocazione del processo, presentata dalla procura Figc, e ha così riaperto un procedimento sportivo a carico della. Sanzioni solo per la Juve e i suoi dirigenti, prosciolti gli altri club. Il procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, aveva chiesto 9di penalizzazione per lama ha anche ...