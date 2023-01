Gazzetta del Sud

Lacosì a 22 punti in classifica, ma soprattutto può temere l'influenza che potrebbe avere la decisione in ambito sportivo in vista del processo ordinario. Prosciolti tutti gli altri ...Dopo la sentenza da meno 15 punti, l a Juventusal decimo posto (a pari merito con Bologna ed Empoli) a 22 punti. I bianconeri contano quanto meno sulla riduzione della penalizzazione ma al momento la Champions è lontana 12 punti. La nuova ... La Juve scivola a 12 punti dalla zona Champions: è a 22 con Bologna ed Empoli. La nuova classifica UFFICIALE- Juventus, stangata della Corte Federale ... La squadra allenata da Massimiliano Allegri scivola così all’undicesimo posto, alla pari di Bologna e Empoli. Questo il comunicato ufficiale: “La ...Il caso plusvalenze costa alla società bianconera una stangata che la porta lontano dalla zona Champions. Sospesi diversi dirigenti ...