La Juve dice che non può essere condannata per un reato per il quale è stata già assolta

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 20 gennaio 2023) In attesa che Corte federale d’Appello si pronunci sulla richiesta della Procura della Federcalcio di 9 punti di penalizzazione da infliggere allantus subito, il club ha depositato una memoria difensiva che in sostanza chiede l’inamissibilità del ricorso. Il principio cui si richiama lantus è quello per cui “nessuno puòperseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per unper ilè già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato“. Nella memoria, cui alcuni stralci sono riportati dall’Ansa, si legge dunque che per lantus perché non ci sarebbero “i presupposti applicativi di tale mezzo di impugnazione straordinario”, cioè i “fatti nuovi” che la ...