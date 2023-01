La guerra in Ucraina cambia tutti gli equilibri europei 

Avvenire

Ma non è l'unica conseguenza dellain. A cambiare profondamente sono tutti gli equilibri interni dell'Unione, anche se ancora è troppo presto per trarre conclusioni considerando che il ...In arrivo le GLSDB, il regalo del Pentagono all'che getterà nel panico le forze di Putin Contestualmente l'ambasciata russa a Roma lancia l'ennesimo attacco contro il sostegno dell'Italia a ... Guerra giorno 330: il Putin che si nasconde e nuovi armi in arrivo dalla Nato STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - La guerra in Ucraina, l'aumento del'autoritarismo nel mondo, la politica assertiva della Cina e l'emergenza climatica hanno causato un cambiamento epocale nel ...Oggi colloquio telefonico con Kuleba "per concordare le iniziative necessarie". Sulla questione energetica Tajani si è detto ottimista: "Ci sarà una ripresa a partire dai mesi di aprile e maggio" ...