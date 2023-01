La ' Grande Anima' di Marcantonio illumina l' aeroporto di Fiumicino

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Da oggi i passeggeri del Leonardo da Vinci potranno ammirare, nella cornice della piazza dell'area d'imbarco A, inaugurata alla presenza del Presidente Mattarella lo scorso maggio, l'opera – mai esposta al pubblico – dell'artistadenominata “” presentata con una cerimonia alla presenza, tra gli altri, dell'Amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone, del Presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma e del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Si tratta di un'opera di arte contemporanea, dal forte impatto visivo e che riproduce in dimensioni originali per una lunghezza di dodici metri e un peso totale di oltre settecento chilogrammi, lo scheletro di una balena,to al suo interno da lampade provenienti da tutto il mondo. Le luci che ...

