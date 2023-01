La globalizzazione finirà | l’Europa a rilento nella rincorsa di USA e Cina

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La pandemia e la guerra in Ucraina, continuano a produrre importanti cambiamenti su scala globale. Dall’Asia alciò che appare ormai sempre più chiaro è che lacosì come l’abbiamo conosciuta negli ultimi trent’anni è destinata a tramontare. Il lento processo di rilocalizzazione è solo all’inizio. Ma già se ne intravedono i primi inequivocabili segnali. Gli USA con l’Inflation Reduction Act, promettono di riportare filiere importanti della catena produttiva della componentistica dell’alta tecnologia in territorio americano. E le recenti scelte industriali in Europa della Commissione UE favoriranno sempre più i fenomeni di nearshoring e onshoring. Il mondo ovviamente non ritornerà mai a un sistema chiuso e autarchico. Ma è osservabile un nuovo bilanciamento legato ad una maggiore indipendenza nazionale o di area delle materie ...