La disperazione della modella maggiorata di Onlyfans | “Tutti mi guardano il seno | non riesco a vivere in pace”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) LamodiJazmyne Day, mo29enne di, ha detto di essere disperata a causa dei commenti che le vengono fatti sul suoextra large. La giovane di origini gallesi ha raggiunto la notorietà sulla piattaforma per adulti proprio per il suoesplosivo, frutto ovviamente di numerosi interventi chirurgici. Le forme a dir poco generose, però, oltre alla fama hanno causato alla moanche diversi problemi, come lei stessa racconta in un’intervista. “Il mioè vistoso ok ma questo non significa che le persone debbano sentirsi autorizzate a fare certi tipi di commenti. In Australia ad esempio, sono stata benissimo perché lì ...

ilgazzettino.it

La summasua filosofia esistenziale emerge nitida dalla corrispondenza scambiata con l' ex ... per difendere la mia indipendenza, ho conosciuto lapura, la solitudine, l'inferno. ...... inghiottito da un radicato senso die dall'istinto di sopravvivenza. Articoli più ... gli sviluppi e le conseguenze economicheguerra in Ucraina Notizie, recensioni e guide all ... Yancarlos ucciso a Santo Domingo, la disperazione della sorella: «Fratellino mio come faccio senza di te» Novità molto importante per il Milan e non solo: pare che il calciatore, molto cercato di recente dai rossoneri, sia stato messo in vendita.In tre anni sono ‘saltati’ i cardini, già precari, del sistema salute mentale in Lombardia, un problema che coinvolge dal 20 al 30 per cento della popolazione: mancano – secondo una stima basata sui d ...