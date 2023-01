La Corte Federale accoglie il ricorso della Procura | 15 punti di penalizzazione per la Juventus

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Torino -Ladi Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha accolto in parte ilsulla revocazione parzialedecisionedi Appello a Sezioni Unite n. 89 del 27 maggio scorso, sanzionando lacon 15dida scontare nella corrente stagione sportiva. Lo rende noto la Figc in un comunicato. Laha inoltre deciso per una serie di inibizioni per 11 dirigenti: 30 mesi a Paratici, 24 mesi ad Agnelli e Arrivabene, 16 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio. ...

Sportitalia

