La Cina finora non fa paura | in Italia 20 volte meno casi covid rispetto al 2022

Leggi su agi

(Di venerdì 20 gennaio 2023) AGI - Il boom diin, che ha riaperto dopo anni di continui lockdown, non sta influendo sull'andamento dell'epidemia in, dove anzi ie i ricoveri sono in calo dall'inizio dell'anno. Malgrado le quarte e quinte dosi di vaccino non abbiano avuto un'adesione bulgara, per usare un eufemismo, il sistema immunitario deglini sembra ormai corazzato, grazie alla doppia immunità acquisita dal vaccino e dalla malattia. Tenendo sempre a mente che ilci ha insegnato, da quel drammatico 2020, a non darlo mai per vinto, i numeri diffusi proprio oggi dall'Istituto Superiore di Sanità consegnano una certezza: al momento da noi il virus non ha rialzato la testa, e l'inverno sta scorrendo senza allarmi, con numeri molto più bassi ...