Quest'ultimo non ha giocato nemmeno in Europa League , un po' per condizioni fisiche in bilico - ha sottovalutatoall'anca - un po' perché Sarri e il suo staff in fondo non si sono mai ...cattiva mobilità delle anche può comportare problematiche 'esterne' dell'articolazione, ovvero le infiammazioni delle strutture circostanti come:trocanterica trocanterite tendinite dei ... Borsite: come curarla e prevenire le recidive La borsite è una problematica delle articolazioni molto frequente. Quali sono le cause e come curarla La parola al Dottor Federico Della Rocca, ortopedico di Humanitas ...