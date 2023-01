La benzina non si ferma più | cosa sta succedendo alle pompe self

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Salgono ancora i prezzi dei carburanti, con le medie nazionali in "fai da te" verso 1,83 euro/litro per lae verso 1,88 per il gasolio. Andamento contrastato per le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, con lain lieve aumento e il gasolio in calo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati die gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:service a 1,826 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,826,bianche 1,825), diesel a 1,875 euro/litro (+3, ...

Pagare un litro di1,80 euroè troppo 'È senz'altro tanto. Serve una strategia di ampio respiro, anche in sede europea, per cercare di ridurre il costo dei carburanti. Noi abbiamo deciso ...... mahanno intenzione di rinunciare all'eleganza della city car per eccellenza. La motorizzazione GPL permette all'utente di risparmiare circa il 45% rispetto a un motore aequivalente; in ... Benzina, il trucco (illegale) per fare il pieno gratis I Non paghi nulla ... A salire sono anche le quotazioni dei prodotti raffinati. Basandoci sempre su quanto rileva Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di un 1 centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.I gestori degli impianti di carburante confermano lo sciopero dei benzinai previsto per il 25-26 gennaio. La protesta durerà 48 ore a partire dalle 19 del 24 gennaio e riguarderà anche gli impianti se ...