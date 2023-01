Kvaratskhelia in lutto sui social | Svelato il drammatico retroscena

(Di venerdì 20 gennaio 2023)insui: la tragica verità dietro il post del giovane talento del Napoli. Il talento georgiano Khvicha, noto come Kvara, ha appena pubblicato un post suicon uno sfondo nero in segno di, causando preoccupazione tra i tifosi del Napoli. Kvara, che salterà il prossimo derby contro la Salernitana, ha spiegato il significato del suo post attraverso una dichiarazione ufficiale rilasciata dalla società. In realtà, il post di Kvara non ha nessun legame con il campo di calcio, ma è invece legato a una tragica notizia di cronaca accaduta nel suo paese, la Georgia. Poche ore prima della pubblicazione del post, un cittadino georgiano ha ucciso cinque persone, tra cui un agente di polizia, nella città di Sagarejo, a est della capitale Tbilisi, ...

Corriere dello Sport

Giornata triste pere non per la sua assenza certa contro la Salernitana. L'attaccante georgiano del Napoli sui suoi profili social ha postato un messaggio diper le cinque persone uccise da un ...Un post sui social: uno sfondo nero in segno di. Tanto basta per far preoccupare i tifosi del Napoli, anche perché il post è di Kvicha. Il giocatore georgiano non prenderà parte alla trasferta di Salerno e salterà dunque il ... Napoli, perché Kvaratskhelia è in lutto sui social Per Kvaratskhelia, oltre alla sua assenza per la gara di domani contro la Salernitana di Nicola, bisogna registrare un'altra brutta notizia.Il talento georgiano, che salterà il derby di domani contro la Salernitana, ha appena pubblicato un post che preoccupa i tifosi ...