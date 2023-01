Kvaratskhelia in dubbio per la Salernitana | Spalletti ha in mente due alternative

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il Napoli è pronto a tornare in campo: domani, alle ore 18, gli azzurri saranno impegnati contro laallo stadio Arechi in quello che si preannuncia un derby campano davvero infuocato. In casa Napoli però tiene banco la questione: l’attaccante georgiano non si è ancora ripreso dalla sindrome influenzale che gli ha fatto saltare il match di Coppa Italia contro la Cremonese. Khvicha(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Napoli,perDopo aver svolto allenamento personalizzato in palestra nella giornata di mercoledì, Kvara ieri non ha raggiunto Castel Volturno ed è rimasto a casa a scopo precauzionale. Oggi ci sarà il provino definitivo: se il classe 2001 dovesse dare ...

