Kvaratskhelia a rischio forfait per Salerno | si decide oggi

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 20 gennaio 2023)potrebbe non giocare contro la Salernitana, si. Come ricorda anche la Gazzetta. Dentro o fuori, si. Ma intanto Napoli è in ansia per Khvicha, ancora alle prese con l’influenza. Niente di grave, per carità, ma il georgiano ieri non si è allenato a scopo precauzionale dopo la febbre avuta nei giorni scorsi e il suo impiego per il derby di domani aresta a forte. Mercoledì Khvicha si è ripresentato al centro sportivo, limitandosi ad un allenamento personalizzato in palestra per non correre rischi. Eppure, la situazione non è migliorata, visto il nuovodi ieri:il georgiano effettuerà un provino decisivo. Se sarà in grado di lavorare in ...