Kvara k o | con la Salernitana spazio ad Elmas

Davanti Dia, Piatek e Bonazzoli tuttiproblemini fisici Napoli,non va a Salerno Osservato speciale in casa Napoli era ovviamente Kvaratskhelia, alle presel'influenza. La notizia è che ...Chiusurapartita a campo ridotto. Kvaratskhelia non ha svolto allenamento per sintomi influenzali. Juan Jesus non prenderà parte alla trasferta di Salerno in seguito ad un trauma contusivo subìto ... “Sono preoccupato per Kvara, con lui il Napoli vale il 50% in più” Quattro partite in stagione senza Khvicha Kvaratskhelia tra campionato e Champions League e quattro vittorie. Il georgiano azzurro mancherà anche domani contro la Salernitana - alla base ...Antonio Corbo è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli centrale, nel corso del programma Un Calcio alla Radio. Ecco le sue parole riguardo la situazione ...