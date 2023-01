Korda | vittoria da campione | elimina Medvedev e si candida per la semifinale

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Una promessa, un annuncio, la manifestazione di un grande futuro. Che il 22enne Sebastianavesse il tennis per diventare un grande giocatore non è una sorpresa. Ma battere 76(7) 63 76(4) Daniil ...

Tiscali

Questa notte è caduto un altro dei candidati allafinale, ovvero il tennista russo Daniil Medvedev, che ha perso la battaglia punto a punto contro uno straordinario Sebastian. Il ...Cambia pelle ad ogni occasione, interpreta le pieghe della partita, si rimette in modalità muro ma stavolta contro il rovescio di. Il colpo migliore tradisce lo statunitense, che per la terza ... Korda, vittoria da campione: elimina Medvedev e si candida per la ... Giornata ricca di partite tese, colpi di scena e quant’altro nel completamento della parte alta del tabellone maschile agli Australian Open 2023. Melbourne si diverte, stavolta non finisce tardi a liv ...Una promessa, un annuncio, la manifestazione di un grande futuro. Che il 22enne Sebastian Korda avesse il tennis per diventare un grande ...