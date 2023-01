Kiwior vola in Inghilterra | Milan e Juve hanno scelto l’alternativa

Raffaele La Russa

Ufficiale ilpassaggio di Jakubdallo Spezia all'Arsenal. Il difensore polacco saluta i bianconeri dopo un anno e mezzo ein Premier League per 25 milioni di euro più bonus. La sua diventa la cessione più remunerativa ...Il gioiello della Serie A sfuma per la Juventus ein Premier League: è fatta per il trasferimento all'Arsenal La Juventus ha annunciato l'insediamento della nuova dirigenza con a capo il nuovo presidente Gianluca Ferrero, erede di Andrea Agnelli. Spezia, Kiwior vola in premier. Fatta per il passaggio all’Arsenal Ufficiale ilpassaggio di Jakub Kiwior dallo Spezia all'Arsenal. Il difensore polacco saluta i bianconeri dopo un anno e mezzo e vola in Premier League per 25 milioni ...Nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata nella trattativa tra l’Arsenal e lo Spezia per Jakub Kiwior. Il difensore polacco sembra essere ad un passo dall’addio alla Serie A per sbarcare in Prem ...