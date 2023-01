Kiwior lascia la Serie A | offerta monstre di un top club di Premier League |  la cifra

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La finestra di calciomercato invernale si è quasi conclusa ma lo Spezia sta per concludere la trattativa più remunerativa della sua storia. Jakubinfatti saluterà i bianconeri per accasarsi all’Arsenal, che verserà nelle casse dello Spezia la cifra record di 25 milioni di euro. Per il difensore polacco si tratta della definitiva consarcazione, il classe 2000 infatti si unirà ai Gunners e approderà in un topeuropeo che lotta per la conquista della. Spezia ArsenalLo Spezia invece conclude la trattativa più importante della sua storia. La cifra di 25 milioni infatti supera di gran lunga quella versata dal Bruges per Okereke nel 2019, che finora era stata la cessione più ricca per ilha giocato per una ...

numero-diez.com

Il giocatore è pronto a volare a Londra per svolgere le visite mediche.subito il campionato italianoIn viaggio per Londra. La Premier League continua a comprare ...- Calciomercato.itE' ...Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. Svolta nella trattativa tra l'Arsenal e lo Spezia per Jakub, che lascerà il club ligure per trasferirsi a Londra. Come riportano i colleghi di TMW, dopo una lunga contrattazione il club inglese è infatti arrivato ad accontentare le richieste dello ... Kiwior lascia lo Spezia: è fatta con l'Arsenal Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Sfuma per la Juventus uno dei grandi obiettivi per la difesa: il difensore di Serie A sta per trasferirsi all'Arsenal ...