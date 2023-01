Ken Follett torna a Kingsbridge con il romanzo “Le armi della luce” | «Racconto la lotta per la libertà»

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Kena raccontare le vicende dell’immaginaria città dialla fine del diciottesimo secolo. Il nuovo, Le, riprende infatti il filone delstorico e completa un ciclo di otto volumi, dopo l’interruzione segnata da Per niente al mondo, ambientato ai giorni nostri e centrato su una crisi globale che minaccia di sfociare nella terza guerra mondiale. Il libro, che in Italia sarà edito da Mondadori, uscirà in tutto il mondo in 26 settembre. Il ritorno a Kingsbrigde con “Le” Ilracconta la storia di un gruppo di famiglie collegate tra loro, le cui esistenze vengono stravolte dalla nuova era delle macchine. I ...

Agenzia ANSA

Il 26 settembre 2023, in contemporanea mondiale, uscirà il nuovo libro di(official) 'Le armi della luce' 'riporta i suoi lettori a Kingsbridge, dove tutto ha avuto inizio con I pilastri della terra. Dove in un magistrale fiume narrativo la piccola e ...... letto da Moro Silo L'inverno dei Leoni: La saga dei Florio 2 di Stefania Auci, letto da Ninni Bruschetta I pilastri della terra: Kingsbridge 1 di, letto da Riccardo Mei I leoni di ... Le armi della luce, a settembre il nuovo romanzo di Ken Follett Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...'Le armi della luce', il nuovo romanzo di Ken Follett, sarà pubblicato in tutto il mondo il 26 settembre, in Italia per Mondadori. (ANSA) ...