Juventus | piove sul bagnato | Cristiano Ronaldo prepara una causa

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Laè riuscita a superare il turno degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Monza, la gara dello Stadium si è conclusa sul risultato di 2-1. Si avvicina anche il ritorno in campo in campionato, la squadra di Massimiliano Allegri dovrà riscattare la pesantissima sconfitta contro il Napoli con il punteggio di 5-1. Nel prossimo match sfida all’Atalanta, reduce da un periodo entusiasmante. Continuano a tenere banco le questioni fuori dal campo. Laè pronta a tornare davanti alla Corte d’Appello della Federcalcio per il giudizio il relazione allo scandalo delle plusvalenze. Le altre squadre coinvolte sono Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Pescara e Novara: tutte rischiano almeno dalla multa alla penalizzazione. Più delicata la situazione dei bianconeri.fa ...

Corriere della Sera

...di Paola ci siamo! Foggia eNext Gen fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio del match 20.20 completato il riscaldamento le due squadre rientrano negli spogliatoi....... Bologna e Napoli, con la speranza di riaverlo per la sfida con l'Empoli dell'11 febbraio o direttamente con laper il 19 febbraio. Salernitana, Fazio finisce kosul bagnato in casa ... Coppa Italia, Juventus-Monza risultato 2-1: Chiesa trascina i bianconeri ai quarti La squadra di Allegri soffre ma alla fine supera i brianzoli con la rete decisiva segnata da Chiesa. Ai quarti la sfida con la Lazio ...Juventus Next Gen, infortunio per Poli: finisce ko nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Foggia Piove sul bagnato in casa Juventus Next Gen che deve registrare fare i conti con l’infort ...