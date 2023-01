Juventus | per la difesa non ci sono i presupposti per procedere Gazzetta

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ladello Sport fa il punto sulla vicendache oggi ha depositato la sua memoria difensiva alla Corte federale d’appello. Scrive la rosea che: “Il club bianconero confida che la richiesta della Procura Figc di riaprire il procedimento sulle cosiddette plusvalenze dopo il proscioglimento in primo e secondo grado della scorsa primavera, sia rigettata anche sulla base delle motivazioni contenute nelle pagine presentate nei giorni scorsi ai giudici”. Nella memoria ancora non è stato rilevato il contenuto: “Ma cosa è contenuto in questa memoria? Dalla Juve non filtrano indiscrezioni, ma la linea difensiva del club bianconero è già nota da tempo, come comunicato anche il 22 dicembre, quando venne resa pubblica la notizia della richiesta della Procura federale”. Continua lascrivendo che in casa Juve non è cambiato ...

Corriere della Sera

Abbonatileggere anche Martedì 10/1 Mercoledì 11/1 Giovedì 12/1 Venerdì 13/1 Sabato 14/1 ...00 Berlin - Real Madrid 77 - 84 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 20:45 Napoli -5 - 1 ...... il calciatore brasiliano, ex Barcellona ed ex, convocato anche all'ultimo Mondiale in ... Leggi anche Messi Re anche di Instagram, record di likela foto con la Coppa del Mondo: oltre 58 ... Juventus, processo per le plusvalenze: chiesti 9 punti di penalizzazione La procura federale, nell’ambito del processo per le plusvalenze dell’inchiesta Prisma, ha richiesto 9 punti di penalizzazione alla Juventus. Per le altre società coinvolte nel caso plusvalenze, ...Ecco le richieste del Procuratore Chiné alla Corte Federale d'Appello. Non solo punti di penalizzazione ma anche inibizioni per i dirigenti ...