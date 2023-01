Juventus penalizzata | la sentenza bomba sul caso plusvalenze

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 20 gennaio 2023) L’addio degli Agnelli non ferma la slavina. Almeno per il momento. La Corte d’Appello della Federcalcio ha infatti deciso di punire lacon 15 punti in meno in classifica che verranno scontati sin da subito. Una batosta senza precedenti e unastorica. La squadra di Allegri dall’oggi al domani si ritrova da 37 a 22 punti, scendendo così dal terzo al decimo posto ben lontani dalla zona Champions. Al centro della querelle c’è ovviamente ilsu cui sta indagando la procura di Torino e che ha già portato alle dimissioni in massa di tutti i dirigenti bianconeri, che solo poche ore fa hanno eletto il nuovo consiglio di amministrazione. La società era stata assolta qualche mese fa, ma il tutto si è riaperto con la richiesta della procura e l’accoglimento dell’istanza di revocazione da parte del ...