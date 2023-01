Juventus penalizzata | la nuova classifica in Serie A

Agenzia ANSA

Ladi 15 punti in campionato . Stangata per il club bianconero, anche più dura rispetto alla richiesta del procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, che chiedeva 9 punti in meno in ......25 8 TORINO 23 9 FIORENTINA 23 1022* 11 BOLOGNA 22 12 EMPOLI 22 13 MONZA 21 14 LECCE 20 15 SPEZIA 18 16 SALERNITANA 18 17 SASSUOLO 16 18 VERONA 9 19 SAMPDORIA 9 20 CREMONESE 7 *... Plusvalenze, la procura Figc chiede 9 punti penalizzazione per la Juve Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La Juventus è stata condannata dalla Corte Federale d’Appello per il caso plusvalenze: 15 punti di penalizzazione in classifica. Era attesa ed è arrivata questa sera la sentenza della ...