Juventus | penalizzata con 15 punti in Serie A!

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Rimbalza dalla Spagna la seguente news che riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua spagnola: 20/01/2023 alle 21:28 TEC La Procura della Figc si è appena pronunciata sulla sentenza per il caso plusvalenze Laè completamente fuori dalla lotta per il titolo Laè esclusa da ogni aspirazione al titolo… E possibilmente all’ingresso in Champions League. La Corte Federale d’Appello ha parzialmente accolto il ricorso del Pubblico Ministero Federale e ha deciso di penalizzare il club bianconero di 15in questa stagione. Inoltre, sono stati sanzionati anche fino a undici dirigenti della Juve. Si legge così nel comunicato della Federcalcio: “La Corte Federale d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha parzialmente accolto il ricorso del Pubblico ...

Agenzia ANSA

... presentata dalla procura, ma è anche andata ben oltre le richieste e punisce lacon 15 punti di penalizzazione nell'attuale campionato, contro i 9 chiesti questa mattina dal procuratore ...La classifica La Procura aveva richiesto una sanzione di 9 punti di penalizzazione sul campionato in corso, ma con la nuova penalizzazione laprecipita al decimo posto a pari merito con ... Plusvalenze, la procura Figc chiede 9 punti penalizzazione per la Juve Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Inibizioni per 11 dirigenti bianconeri, confermato il proscioglimento per gli altri 8 club coinvolti ei rispettivi dirigenti e dirigenti La Corte Federale di Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ...