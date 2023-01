Juventus | ora preoccupa il filone stipendi | la Procura studia le carte

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La Corte d’Appello della Federcalcio non solo ha accolto l’istanza per revocazione del processo plusvalenze, presentata dalla, ma è anche andata ben oltre le richieste e ha punito lacon 15 punti di penalizzazione nell’attuale campionato. Sei in più di quelli chiesti questa mattina daltore Chiné. Una stangata, difficilmente pronosticabile, che rivoluziona la classifica e che aumenta le ansie dei bianconeri in vista degli altri appuntamenti giudiziari. Su tutti c’è il’, su cui fino a qualche settimana fa la giustizia sportiva non aveva ancora messo bocca. Da novembre però laha aperto un’inchiesta anche sul fascicolo relativo a quelle famose rinunce dei calciatori in piena era Covid per alleggerire i bilanci societari. La ...

3 Aspettando le prossime mosse della, che con ogni probabilità si appellerà al Collegio di Garanzia del Coni, la stangata è pesante, storica. Sono 15 i punti di penalizzazione in campionato. E poi le inibizioni per i dirigenti ......plusvalenze che ha portato alla penalizzazione di 15 punti in classifica per lae alla ... "9 punti di penalizzazione alla Juventus", ULTIM'ORA Serie A "La pena deve essere afflittiva, la Juventus in classifica deve finire ora dietro la Roma, fuori dalla zona delle coppe europee", aveva dichiarato Giuseppe Chinè per motivare la sua richiesta di 9 ...(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Stangata della Corte federale alla Juve per il caso plusvalenze: -15 punti in classifica, oltre la richiesta della Procura federale che era stata di nove. Lo apprende l'ANSA.