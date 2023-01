Juventus-Monza | Palladino | “Sono soddisfatto nonostante il risultato | prestazione di personalità”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il tecnico del, Raffaele, ha commentato la sconfitta subita in Coppa Italia contro la. Queste le sue parole ai microfoni di Canale 5: “della, oggi devo fare i complimenti ai ragazzi per l’intensità e il cuore messi in campo.i tanti cambi, 9 su 11 diversi rispetto a Cremona, i ragazzi hanno messo in difficoltà una grande come la. Peccato per il, ma ripeto che dobbiamo essere contenti per la grandediche abbiamo fatto. Nessuno si è emozionato e ha pensato solo a cosa avevamo preparato i giorni scorsi”. Poi ha aggiunto: “Se devo dire qualcosa che ci è mancato è sicuramente la concretizzazione ...