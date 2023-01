Juventus-Monza | Chiesa | “Voglio rifarmi dopo il brutto 2022 | devo mettere minuti nelle gambe”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 gennaio 2023) L’attaccante della, Federico, ha commentato la vittoria e la qualificazione ai quarti di finale ottenuta in Coppa Italia contro il. Queste le sue parole ai microfoni di Canale 5: “E’ stato un anno moltoper me il. Quest’anno sto pensando ad allenarmi e a tornare in forma. Oragiocare,sulle, tornare a giocare ogni tre giorni, cosa in cui sono penalizzato però ci sto provando”. Poi ha aggiunto, tornando sulla sconfitta contro il Napoli: “Al Maradona abbiamo giocato molto male, siamo stati poco aggressivi. Dobbiamo alzare l’asticella. Non l’abbiamo fatto a Napoli, ma ci siamo subito messi sotto. Pensiamo a domenica e all’Atalanta per riportare la Juve dove merita di ...