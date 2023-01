Juventus | le inibizioni | 2 anni e mezzo per Paratici | 2 anni per Agnelli e Arrivabene

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La Corte Federale di Appello della Figc ha accolto la richiesta della Procura per la riapertura del processo sportivo per il caso plusvalenze. Sono state stabilite delle sanzioni solo per la, gli altri 8 club coinvolti sono stati prosciolti insieme ai rispettivi dirigenti. Laè stata punita con 15 punti di penalizzazione e i suoi dirigenti con diversidi inibizione. Ala pena più alta: 2. Seguonocon 24 mesi di inibizione. 16 mesi a Cherubini e 8 a Nedved e agli altri dirigenti. Di seguito la nota Figc che rende ufficiale la sentenza. La Corte Federale di Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha accolto in parte il ricorso della Procura Federale ...

Sky Sport

...la decisione della Corte federale d'Appello in merito al caso plusvalenze che coinvolge la... Fortinei confronti dei massimi dirigenti bianconeri. Prosciolte invece tutte le altre ...... e oggi ha aperto intorno alle 12.50 l'udienza, chiedendo la penalizzazione di 9 punti in campionato per lae una serie diper i dirigenti bianconeri. Chiné ha richiesto inoltre ... Juventus penalizzata di 15 punti: la sentenza sulle plusvalenze 89 del 27 maggio scorso, sanzionando la Juventus con 15 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e con una serie di inibizioni per 11 dirigenti bianconeri (30 mesi a ...Inibizioni per 11 dirigenti bianconeri, confermato il proscioglimento per gli altri 8 club coinvolti ei rispettivi dirigenti e dirigenti La Corte Federale di Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ...