Juventus | la penalizzazione è di 15 punti | una pretendente in meno per lo scudetto

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoStangata della Corte federale alla Juve per il caso plusvalenze: -15in classifica, oltre la richiesta della Procura federale che era stata di nove. La Corte federale ha accolto l’istanza per revocazione del processo plusvalenze, presentata dalla procura Figc, e ha così riaperto un procedimento sportivo a carico della. Sanzioni solo per la Juve e i suoi dirigenti, prosciolti gli altri club. La compagine bianconera dista ora ben 25dalla capolista Napoli e abbandona ufficialmente la lotta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

