Juventus | la controrisposta sul caso plusvalenze | ecco le prossime mosse

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 gennaio 2023)penalizzata di 15 punti: ledel club bianconero dopo la sanzione della Corte Federale La Juve ha ricevuto una penalizzazione in classifica di ben 15 punti da scontare in questo campionato per il. Secondo quanto riferisce Sky Sport 24 le motivazioni della sentenza arriveranno entro 10 giorni. Da lì in poi, la società guidata dal presidente Ferrero avrà 30 giorni di tempo per presentare il proprio ricorso al CONI. L'articolo proviene da Calcio News 24.