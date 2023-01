Juventus | la ‘carta’ di Cristiano Ronaldo e la pista United | “I 19 | 9 milioni al calciatore legati a rate e bonus del Manchester per la cessione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Una partita che tutti stanno giocando a carte coperte. E una serie di coincidenze che la procura di Torino osserva in attesa di capire se, dopo aver rifiutato di parlarne per mesi,deciderà di sbottonarsi e rispondere alle domande sui 19,9di euro netti (29 lordi) che aspetterebbe di ricevere dalla. Un’ipotesi remota. Ci sono alcune intercettazioni inedite e tempistiche curiose nella vicenda del presunto maxi-debito non iscritto a bilancio dalla società bianconera che vale la pena rimettere insieme. Per un anno e tre mesi, la stella portoghese non risulta aver mai bussato alla porta del club per esigere gli stipendi che ora vuole recuperare. Una somma che la Juve, da quanto si evince dal sunto di una seduta di “update” tra i vertici sulla “manovra stipendi”, sembrerebbe sapere di ...