Juventus | il verdetto | 15 punti di penalizzazione Sanzioni solo per i bianconeri | La diretta

Tutto Juve

Lo sostiene la difesa. Circa la "sussistenza di documenti interni e budget riportanti l'indicazione di plusvalenze come obiettivo strategico", "non costituiscono affatto - scrivono i legali -...Notizie Calcio - In attesa deldella Corte Federale d'Appello, emergono nuovi dettagli sul dibattimento tenutosi oggi. In ... "La pena deve essere afflittiva ain classifica deve ... LIVE TJ - Caso plusvalenze, il verdetto dovrebbe arrivare a breve. La Juventus: "Nulla dimostra... Arriva la stangata per la Juventus: come riportato da Tuttomercatoweb.com, la Corte Federale d'Appello ha accolto la richiesta della Procura FIGC di riaprire il caso plusvalenze che vede protagonista ...In serata il verdetto: l'accusa vorrebbe l'inibizione di Paratici (20 mesi), Agnelli (16), Nedved e Arrivabene (12), Cherubini (10). Ma i bianconeri si difendono: "Già assolti dalla corte, non ci sono ...