Juventus | il verdetto | 15 punti di penalizzazione Inibizione di 24 mesi ad Agnelli | 30 a Paratici | La diretta

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Riaperto il processo sportivo che si era chiuso in primavera con il proscioglimento dopo i nuovi atti arrivati da Torino e relativi all’inchiesta Prisma.di 24pere 30 per. Prosciolti gli altri club: Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e Novara

Corriere della Sera

Spa : penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. L'accusa del procuratore 'La pena deve essere afflittiva, lain classifica deve finire ...Penalizzazione Juve plusvalenze Dunque è stata più dura del previsto ildella Corte federale che ha sanzionato lacon 15 punti di penalizzazione. Va detto che la Corte ha sanzionato ... Juventus, il verdetto: 15 punti di penalizzazione. 24 mesi ad Agnelli, 30 a Paratici | La diretta Si parlava di nove punti di penalizzazione, ma quelli inflitti alla Juventus per l'inchiesta sulle plusvalenze rappresentano un ...Penalizzazione di 15 punti alla Juventus disposta dalla Corte Federale d’Appello Importantissima novità nell’inchiesta Juventus: come riportato da Sky Sport infatti, la Corte Federale ha disposto una ...