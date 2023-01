Juventus e Chiesa | il Napoli e il Monza | lo strano scherzo del destino

Tuttosport

... labatte con merito il Monza per 2 reti ad 1 grazie allo strepitoso goal (atteso per oltre un anno) di Federico. Onore alla squadra di Palladino che se l'è praticamente giocata alla ...La qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia della, firmata da un gol di Federico, profuma di destino . L' attaccante dei bianconeri e della Nazionale avava segnato il suo ultimo gol, prima di quello del 2 - 1 finale rifilato al ... Finché c'è Fede, c'è Juve: Chiesa fenomenale! (Adnkronos) - All'Arechi azzurri avanti a 1,30, Nicola (a 9,60) punta su Dia. Bianconeri per il riscatto in campionato, dopo la Coppa Italia torna Chiesa nelle scommesse sui gol Roma, 20 gennaio 2023 ...La serie di coincidenze ereditate dalla notte di Coppa Italia contro i brianzoli: corsi e ricorsi per i bianconeri e il campione d'Europa, che sono ripartiti dopo la sconfitta a Napoli ...