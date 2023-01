Juventus | arriva la decisione ufficiale | 15 punti di penalità

Eurosport IT

...che domenica 22 gennaio alle ore 20:45 all'Allianz Stadium ospita l' Atalanta di Gianpiero Gasperini, che dopo un periodo difficile è ritornata ad essere una macchina da gol. La Dea...La Serie Aal giro di boa. Il Napoli è già campione d'inverno ma l'ultima giornata del girone d'andata ... In mediana conferma per Bove- ATALANTA, domenica ore 20:45, tanti ... SERIE A - Juventus, arriva la stangata: tolti 15 punti in classifica ai ... La Fiorentina beffa il Napoli allo scadere e supera in classifica la Juventus U19, accaparrandosi la quarta posizione ...Giornata terribile per la Juventus, in casa bianconera sembra di rivivere un periodo lontano oltre 17 anni, quello del 2006. Oggi la Corte federale ha accolto l’istanza per revocazione del processo pl ...