Juve può ancora retrocedere | non dimentichiamo la manovra stipendi

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Laè stata penalizzata di 15 punti dalla corte federale, ma c’èil casoda trattare e possono arrivare altre sanzioni. È stata una vera stangata la sentenza della corte federale che ha inasprito le richieste del procuratore Figc Giuseppe Chiné. Alla fine sono arrivati 15 punti di penalizzazione per la, che ora può fare ricordo al Collegio di garanzia del Coni. La disposizione della corte federale sarà subito attiva, quindi la classifica di Serie A cambierà subito ed a questo punto lantus ha 22 punti in classifica.: laMa non è finita qui, perché per ora è stato preso in considerazione solo la questione della plusvalenze fittizie. Ma sulla, oltre alla questione giudiziaria con ...