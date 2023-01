Juve plusvalenze | la difesa | “Inibizione per Agnelli e Nedved? Nulla di nuovo | già prosciolti”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Sul casodella, larisponde alla richiesta diperche non c’èdie già hanno ricevuto un proscioglimento Lantus ha depositato la sua memoria difensiva alla Corte federale d’appello. Nella rievocazione, il procuratore Chiné ha chiesto 9 punti di penalizzazione ed anche l’di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per, 12 mesi per, Galimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini. Il club bianconero confida che la richiesta della Procura Figc di riaprire il procedimento sulle cosiddette, dopo il proscioglimento in primo e secondo grado della scorsa ...

La Gazzetta dello Sport

...in occasione dell'udienza presso la Corte d'appello federale incaricata di rivedere la sentenza di proscioglimento nei confronti dellae altri club sulla questione. Oltre alla...Processo, le richieste della Procura . Processo, la richiesta per le altre società . Corte d'appello Federale: l'udienza e i presenti . Juventus -: ora la ... Juve plusvalenze: udienza sulla riapertura del processo. Ammende e inibizioni, le richieste del procuratore La Procura FIGC ha chiesto anche l'inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...