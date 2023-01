Juve | le 47 domande dei Pm e il silenzio di Ronaldo | un giallo da 19 milioni

Sky Sport

Firma: Fabio Paratici, ex ds dellaindagato con i vertici societari tra cui l'ex presidente Agnelli e il suo vice Nedved. Per i magistrati che coordinano l'inchiesta, il procuratore aggiunto ...... che dal grande studio legale collaborava con l'ex collega Gabasio, nel frattempo diventato capo dell'ufficio legale della. La corrispondenza era stata fitta, trae rassicurazioni : '... Juventus, plusvalenze e manovre stipendi: le risposte alle domande più frequenti La sua firma sul documento sequestrato c'è. Teoricamente CR7 potrebbe anche costituirsi parte civile, ma la sua strategia è ancora allo studio degli avvocati ...La domanda che più si pongono gli appassionati di calcio in questo momento, è quanti punti rischia la Juventus per i suoi guai giudiziari ...