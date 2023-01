Juve | Kean e quello strano messaggio su Instagram

Adnkronos

... vincenti contro lail 18 settembre scorso in campionato, hanno affrontato i bianconeri senza ...da Fagioli e passata per i piedi di Soulè e McKennie è stata completata dal colpo di testa di...... senza però trovare il varco giusto per fa male; lainvece si difende con ordine e si prende il pass per i quarti di finale Juventus - Monza 2 - 1 Marcatori : 8' pt, 25'pt Valoti, 33' st ... Coppa Italia, Juve-Monza 2-1: gol bianconeri di Kean e Chiesa Poco lavoro, ma sbrigato sempre bene. GATTI 5.5 La sua prova nel complesso sarebbe pure positiva, ma è lui il primo a perdere le distanze sulla zuccata di Valoti. RUGANI 6 Vigile urbano della ...L’argentino ex Psg spreca il 3-1 nel finale con una rabona che grida vendetta. Male Paredes, impreciso Miretti. Promosso Iling ...