Juve e plusvalenze | la Procura Figc chiederà la riapertura del processo e sanzioni Rischio penalizzazioni in classifica

La Gazzetta dello Sport

Oggi, venerdì 20 gennaio è il giorno in cui la Corte d'Appello della Federcalcio decide se riaprire il processo sportivo sulledellama anche di altre società 8 società che come quella bianconera sono già state assolte prima dal Tribunale federale e poi dalla stessa Corte d'appello. La Corte si riunisce alle ......che la richiesta della Procura Figc di riaprire il procedimento sulle cosiddette, dopo ... Ma cosa è contenuto in questa memoria Dallanon filtrano indiscrezioni, ma la linea difensiva ... Caso plusvalenze e giustizia sportiva: la Juve e le altre 8 in tribunale, rischio penalizzazioni Oggi è il giorno del giudizio in merito al caso plusvalenze in cui è coinvolta la Juventus: i rischi che corre il club in caso di condanna ...La Juventus ha depositato la sua memoria difensiva alla Corte federale d’appello. Il club bianconero confida che la richiesta della Procura Figc di riaprire il procedimento sulle cosiddette ...