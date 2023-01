Juve | caso plusvalenze | il Pm chiede 9 punti di penalizzazione e 16 mesi di inibizione per Andrea Agnelli

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, ha chiesto 9diper lantus alla corte della Figc chiamata a valutare la riapertura del processo sportivo per le, dopo la richiesta di revocazione della sentenza di archiviazione. Chiné ha inoltre richiesto l’di 20e 10 giorni per Paratici, 16per, 12per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10e 20 giorni per Cherubini. Per gli altri club coinvolti le richieste sono le stesse del primo procedimento. Collegati da remoto in udienza il nuovo presidente bianconero Ferrero, il ds Cherubini e l’ex ds Paratici. Vista la gravità dei fatti contestati e l’impatto avuto dal punto di vista sportivo sui campionati, la ...