Juve ai quarti di Coppa Italia | Kean e una perla di Federico Chiesa stendono un ottimo Monza

TORINO - Metti un paio di campioni d'Europa e un campione del Mondo, mettili anche solo per un pezzetto di partita e basterà, a questi livelli: la solitabigia e vincente ha fatto strada in Coppa Italia quando ha buttato in campo la qualità prima preservata e mai definita dai giovani, adagiati nell'andazzo disordinato di una squadra sempre un po' ...Nella gara degli ottavi di finale di Coppa Italia, lasupera il Monza per 2 - 1 e si qualifica per i, dove troverà la Lazio. In gol Kean, ... Juventus-Monza 2-1: super Chiesa, Allegri contro Sarri ai quarti di Coppa Italia La Juve ospita il Monza negli ottavi di finale di Coppa Italia all’Allianz Stadium: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live La Juve fa il… Leggi ...È ufficialmente tornato Federico Chiesa. La Juventus ha trovato più di qualche difficoltà a battere il Monza, ma nel momento del bisogno Chiesa ha tirato fuori un grandissimo gol con una super giocata ...