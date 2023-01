Jolanda | figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga |  ospite sabato 21 gennaio a Verissimo | Le anticipazioni

(Di venerdì 20 gennaio 2023)di21Le“Sentirmi dire sei brutta, o non sei bella come tua mamma, mi ha fatto male. Ho capito che era una ferita aperta”.di21, nella sua prima intervista televisiva parla degli attacchi ricevuti sui social che l’hanno bersagliata per il suo aspetto fisico: “Quando ho deciso di rendere pubblico il mio profilo Instagram l’ho fatto perché ho pensato ...

361 Magazine

Renga: 'Il video contro gli hater L'ho fatto per me ma anche per gli altri'di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ospite sabato 21 gennaio a 'Verissimo', nella sua prima ...Parla Francesco Renga: 'Io, papà tuttofare con i miei figlie Leonardo' - guarda 'UN VIDEO DI GETTO' -Renga, poi, racconta del video che ha deciso di fare per rispondere agli haters: ... Jolanda, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ospite sabato ... Jolanda Renga si racconta nella sua prima intervista televisiva dopo lo sfogo diventato virale sui social che fu registrato in risposta alle critiche ...Per la prima volta in tv, Jolanda Renga - figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga - parla degli attacchi ricevuti sui social che l'hanno bersagliata per il suo aspetto fisico. Ospite sabato 21 gen ...