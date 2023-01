(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il governo di Benjamin Netanyahu è il più adella storia die, nonostante si sia insediato soltanto da un mese o poco più, è già preso in un vortice di critiche per i suoi ministri: Arye Dery, già condannato per corruzione, e Itamar Ben Gvir, estremista religioso e fautore di una politica discriminatoria nei confronti della popolazione palestinese., va ricordato, non ègovernato da governi di questo stampo, ma i tempi relativamente illuminati di Shimon Peres e Yzthak Rabin sembrano definitivamente tramontati. Purtroppo lo “degli Ebrei” è un anacronismo mantenibile soltanto attraverso politiche discriminatorie. Per comprendere questo infelice destino di una bella utopia bisogna rifarsi alle sue origini. Il movimento sionista è ...

Il Fatto Quotidiano

...5 milioni di dollari3 di liquidità netta e nessun debito, SNDL continuerà ad averedei bilanci ... Spedizione di 5,9 milioni di dollari di fiori ad alto margine in Australia enel primo ...L'avamposto è stato chiamato 'Or Chaim' (luce di Chaim) per onorare il rabbino Chaim Druckman,degli ideologi del Movimento sionista religioso (ora al governo in), morto un mese fa. La ... Israele, uno stato sempre più a destra e lontano dalla pace: incompatibile con la modernità È vero che Yariv Levin minaccia di subordinare il potere giudiziario a quello legislativo e di trasformare Israele in uno stato in cui non c’è la divisione dei poteri... Leggi ...Prima visita di un funzionario americano in Israele da quando Netanyahu è tornato al governo. Sulla Palestina, gli alleati di estrema destra del premier israeliano si sono sempre opposti alla soluzion ...