“Io & Te” | nel nuovo singolo dei Voga un sample di Luchè

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Si intitola “IO; TE” (Columbia Records/Sony Music Italy) ildei, il duo napoletano nato dalla collaborazione tra Enrico Esposito e Lorenzo Biscione, tra i più apprezzati della nuova generazione urban in Italia, disponibile su tutte le piattaforme digitali. “IO; TE” è unmalinconico, in cui le influenze rap e un flow coinvolgente si uniscono al pop più dolce, che scorre su undi Roshelle. Ad arricchire il pezzo anche un campionamento di Luché nella prima strofa. Il testo esprime la chiara consapevolezza della fine, il tramonto di una storia d’amore che si è lentamente spenta. Tuttavia, il ricordo di questo rapporto è ancora vivo nella mente di chi scrive, nonostante le strade non siano più le stesse. Riflessione e un ...