“Io | rifugiata a Maribor in fuga dalla guerra in Bosnia | cerco i volontari bergamaschi che mi aiutarono”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 20 gennaio 2023) È bastato un programma in tv per riaprire la scatola dei ricordi e scatenare un flashback lungo 30 anni. Una mappa del Nord Italia, il nome Bergamo: per Sanela Lulic, cittadinaca di Sarajevo, è stata come una scintilla, che ha innescato un mix di emozioni agrodolci. Sono quelle che la legano a un periodo complicato della sua adolescenza, che dal 1993 al 1995 è stata sinonimo diche stava devastando i Balcani: su e giù dai pullman per lasciare il prima possibile laHerzegovina e trovare rifugio di, in Slovenia, insieme alla mamma e alla sorellina di 3 anni. Di anni Sanela ne aveva appena 12 e tra i ricordi nebulosi di quel periodo ne ha diversi piacevoli legati alla presenza di alcuniche ...