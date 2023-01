Intreccio Kessie-McKennie | Juve e Inter a mani vuote

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Franckormai è fuori dal progetto tattico di Xavi al Barcellona. L’ex centrocampista del Milan è alla ricerca di un’occasione già pronta per gennaio Novità importanti per quanto riguarda… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

TUTTO mercato WEB

Xavi - Calciomercato.itUn curioso, quello tra Milano e la città catalana, che potrebbe ... Calciomercato.it, questa mattina, ha fatto il punto della situazione sullo scambio Brozovic -: ...Calciomercato,Aubameyang -: richiesta formaleStando a quanto riferisce 'Actu Foot', infatti, il Barcellona si starebbe muovendo per capire la fattibilità del ritorno di Aubameyang ... Intreccio di mercato tra Inter e Barcellona: Kessie, Brozovic e Depay, che però attende l'Atletico Le ultime sull'operazione Pietro Magnani Il possibile scambio tra Brozovic e Kessie non è fantamercato come poteva sembrare, ma è un'ipotesi al vaglio di Inter e Barcellona. La voce… Leggi ...L'asse di mercato fra Inter e Barcellona è uno dei più chiacchierati del momento: l'annuncio ufficiale spiega tutto.