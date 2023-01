Intervista esclusiva a Cosetta Turco | «Sono una mamma giocherellona e una moglie amorevole»

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Televisione, cinema, teatro, una lunga carriera per un sogno da bambina realizzato. Oggiè un’artista a 360 gradi: ecco la nostra! A cura di Roberto Mallò per MassMedia Comunicazione Come ti sei avvicinata al mondo dello spettacolo ?nata con la passione per la danza. Miami racconta che quando ero nel passeggino appena sentivo la musica mi iniziavo a muovere e poi crescendo ho iniziato a ballare guardando Lorella Cuccarini e Heather Parisi, senza che nessuno mai mi dicesse cosa fare. Poi ho iniziato a studiare danza e ho fatto di tutto per inseguire il mio sogno che prima era quello di diventare una ballerina e poi quello di diventare un’attrice. Qualistate le tappe principali e fondamentali della ...